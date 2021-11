Nuova ondata Covid in Europa: “Pandemia trainata dai no-vax”

Coronavirus in Europa, non si placa la quarta ondata di contagi nel continente che sembra essere trainata, sottolinea la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, “principalmente dai non vaccinati” contro il Covid 19. Una situazione particolarmente evidente in Austria, già in lockdown totale, e in Germania dove ancora ieri sono intervenuti cancelliera uscente e ministro della Salute per invitare alla vaccinazione la popolazione attraverso un drammatico appello. In Grecia, intanto, da ieri potranno accedere ai luoghi pubblici solo vaccinati e guariti. Nel pieno di una nuova emergenza, l’Ue si prepara ad aggiornare le raccomandazioni sui viaggi nei Paesi membri dal resto del mondo e a ‘promuovere’ l’utilizzo del Green pass.L’Ue sta fronteggiando “un’altra ondata” della pandemia di Covid-19, “trainata principalmente dai non vaccinati”, ha spiegato ieri Kyriakides parlando davanti alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. Assistiamo, ha detto, “ad un aumento rapido in modo preoccupante” dei casi positivi al Sars-CoV.2 “in tutta Europa. Sappiamo tutti che l’Europa è di nuovo nel mezzo di un’altra ondata”, cosa che è “chiaramente motivo di grande preoccupazione per tutti”.