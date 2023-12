Nuova illuminazione pubblica in via Palli e Salomone

Con 100mila euro verrà rifatta l’illuminazione pubblica di via Palli e via Salomone, laterali di viale Ferrarin. Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta, punta all’efficientamento, adeguamento e messa a norma, dal punto di vista elettrico e illumino-tecnico, degli impianti ormai vetusti e non più in grado di garantire la regolarità del servizio.«I benefici attesi – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller – sono il miglioramento della sicurezza degli utenti della strada, il contenimento dell’inquinamento luminoso e l’efficientamento energetico con l’ottimizzazione dei costi».L’intervento prevede la sostituzione di 12 sostegni, l’installazione della nuova linea elettrica in idonei cavidotti da posizionare sotto la sede stradale e il successivo ripristino della pavimentazione stradale. Gli attuali apparecchi illuminanti verranno reimpiegati nella nuova infrastruttura, in quanto già dotati di tecnologia Led.