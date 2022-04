NOVENTA – Sfonda porta di condominio e di appartamento terrorizzando ex compagna e famiglia: arrestato 28enne

Domenica 3 aprile alle ore 3, a Noventa Vicentina (VI), i carabinieri della locale Stazione unitamente a militari della Stazione di Barbarano Mossano (VI), sono intervenuti su richiesta di una giovane donna in un’abitazione di Noventa Vicentina ed hanno arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata e danneggiamento, Leandro Eli Patelli, brasiliano ventottenne residente fuori regione, gravato da precedenti.

L’uomo, alle ore 01.50 circa, a seguito di diverbio con la compagna (richiedente l’intervento) per problemi legati alla custodia del figlio minore, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, dapprima sfondava la porta d’ingresso del condominio all’indirizzo di domicilio della compagna e successivamente sfondava la porta d’ingresso all’abitazione urlando e terrorizzando l’intera famiglia. Nel tentativo di impedire che l’uomo forzasse la porta dell’appartamento un familiare della denunciante riportava lesioni alla mano. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la casa circondariale di questo capoluogo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.