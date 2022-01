NOVENTA – Raid dei ladri in garage: rubata bici da 2500 euro

Incursione dei ladri in un garage di via Fontana a Noventa Vicentina nella notte fra il 14 ed il 15 gennaio 2021. Presa di mira l’abitazione di un 52enne, C.G., che si è accordo del furto nel pomeriggio del 15 al rientro dal lavoro. I ladri avevano posto due mattoncini fuori dal garage ed avevano praticato un foro vicino alla serratura. I mattoncini sono serviti come rialzo per poter scrutare all’interno del garage alla ricerca di merce di valore. Hanno poi aperto il portone e asportato una bici mountain bike del valore di 2500 euro. I malviventi si sono introdotti nell’area condominiale chiusa con cancello. Casi analoghi gli sono stati segnalati anche a Saline e in zona Circonvallazione.