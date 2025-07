Rinvenuta a Camisano e-bike rubata in spiaggia a Sottomarina: denunciato un 59enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri mattina in città a Vicenza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno denunciato un 59enne, cittadino italiano residente a Vicenza, per il reato di ricettazione. Il tutto èpnato da una segnalazione pervenuta intorno alle ore 11 da una cittadina, vittima del furto di una bicicletta elettrica del valore superiore ai 1.000 euro, sottratta il 14 luglio scorso sulla spiaggia di Chioggia Sottomarina (VE), dove il figlio la stava utilizzando. Il mezzo era

stato legato con una catena, tranciata dai responsabili del furto, e il fatto era stato regolarmente

denunciato presso la Stazione Carabinieri di Chioggia Sottomarina. Determinante per il rintraccio è stato il dispositivo GPS installato sulla bicicletta, che ha consentito di localizzarla a Camisano Vicentino, in via Vittorio Veneto, nei pressi di un mini market. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il velocipede nella disponibilità del 59enne, già noto alle

forze dell’ordine per numerosi precedenti, che non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa

il possesso del mezzo. La bicicletta è stata recuperata e immediatamente restituita alla legittima

proprietaria.