Ritrovata bicicletta rubata a dicembre: denunciate due persone per furto

Nel pomeriggio di sabato, a conclusione di una mirata attività di indagine, i militari della Stazione

Carabinieri di Schio hanno denunciato in stato di libertà due uomini, ritenuti presunti responsabili, a

vario titolo, dei reati di furto e ricettazione.

I fatti traggono origine lo scorso 16 gennaio quando una pattuglia della locale Stazione, nel corso di

un ordinario servizio perlustrativo per il controllo del territorio, ha individuato e controllato un

cittadino afghano di 25 anni, residente a Schio. L’uomo è stato trovato con una bicicletta che, dai tempestivi accertamenti svolti dai militari, è risultata essere stata rubata in centro città il 5 dicembre 2024 ai danni di un 42enne del luogo. Il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Le conseguenti attività d’indagine, scaturite dal ritrovamento del mezzo, hanno consentito di raccogliere altri elementi a carico di un cittadino tunisino di 36 anni, senza fissa dimora. Quest’ultimo è stato individuato quale presunto autore materiale del furto originario ed è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto.

La bicicletta, avente un valore commerciale stimato in circa 500 euro, è stata posta sotto sequestro

e, al termine degli accertamenti, prontamente restituita al legittimo proprietario.