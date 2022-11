NORDEST – La società è fallita ma usano i soldi per cene, alberghi e per i propri famigliari: tre denunciati

Al termine di un’indagine di polizia giudiziaria condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Bolzano, sono stati denunciati tre bolzanini, amministratori di una società a responsabilità limitata con sede nel capoluogo altoatesino, operante nel settore del trasporto di merci su strada, con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

L’attività investigativa, avviata nel 2022 e condotta su delega della Procura della Repubblica di Bolzano, ha permesso di rilevare che i tre presunti responsabili, pur in presenza di debiti nei confronti dell’Erario e di Enti previdenziali, hanno distratto dalle casse dell’impresa oltre 250.000 euro, effettuando cospicui prelevamenti in contanti e destinando somme a scopi extra aziendali, quali versamenti in favore di una società riconducibile agli stessi soggetti, l’elargizione di denaro a propri familiari, l’acquisto di beni di prima necessità e il pagamento di soggiorni in strutture ricettive.

Inoltre, grazie al sequestro di materiale informatico e di documentazione dell’impresa, è stato appurato che le persone coinvolte non versavano alcuna imposta o contributo né presentavano le prescritte dichiarazioni fiscali, finendo, così, con l’indebitare in maniera irreversibile la società che, una volta «svuotata» del patrimonio, veniva dichiarata fallita.

I soggetti indagati erano noti alle Fiamme Gialle per altre «pendenze» specifiche in materia di reati fallimentari e riciclaggio. Solo due anni fa, infatti, gli stessi sono stati oggetto di analoghi accertamenti di polizia giudiziaria legati al fallimento di un’altra società, avente sede anch’essa in provincia di Bolzano e operante sempre nel settore del trasporto di merci su strada. In tale contesto. Nell’ambito dell’indagine svolta in quell’occasione, in relazione alla quale i presunti responsabili si trovano in attesa di giudizio, è stata contestata una distrazione patrimoniale, in danno dell’azienda fallita, pari a circa 280.000 euro, anche in questo caso determinata, tra l’altro, da prelevamenti in contanti, spese di natura privata e trasferimenti in denaro su conti personali.

Le indagini svolte evidenziano la particolare attenzione della Guardia di Finanza nel contrastare la criminalità economica e finanziaria e tutti quei fenomeni illeciti che costituiscono un ostacolo alla crescita e alla realizzazione di un mercato concorrenziale, con particolare attenzione ai reati fallimentari i quali, di fatto, arricchiscono chi li pone in essere a danno dei creditori, con riflessi negativi sull’economia locale e nazionale, specialmente in un periodo, come quello attuale, caratterizzato da una forte inflazione e da una diffusa crisi economica.

I provvedimenti menzionati nella presente nota sono stati emessi nell’ambito della fase delle indagini preliminari e allo stato delle attuali acquisizioni probatorie; in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.