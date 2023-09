Nomadi, rinnovato il divieto di sosta prolungata per roulotte e camper di una ventina di famiglie

Con un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Giacomo Possamai il Comune di Vicenza istituisce per un altro anno il divieto di sosta per le roulotte e i camper di una ventina di famiglie di nomadi in tutte le vie dove la polizia locale ha riscontrato fino ad oggi posteggi irregolari. In sostanza, quasi tutti i quartieri dell’area urbana più le zone di Maddalene e della Riviera Berica.

“Con questo provvedimento – commenta il sindaco Giacomo Possamai – confermiamo in gran parte del territorio comunale il divieto di stazionamento dei mezzi di nomadi che sono stati sorpresi più volte utilizzare la strada come fosse un campeggio libero, abbandonando rifiuti e ingenerando situazioni di disagio e di insicurezza tra i cittadini. La nostra città non può prescindere dal rispetto delle regole del decoro e della civile convivenza”.

Il provvedimento viene rinnovato perché nell’ultimo anno sono stati 179 gli interventi effettuati dalle pattuglie antidegrado della polizia locale in seguito alla presenza di mezzi di nomadi lungo strade o nelle piazze comunali. In 49 occasioni tali controlli hanno portato all’accertamento di comportamenti illeciti e di situazioni di degrado urbano a carico dei nomadi destinatari del provvedimento. Dieci accertamenti sono avvenuti rispettivamente in via del Carso e in via Brg. Granatieri di Sardegna, sei in via Lanza, cinque in viale Trento, quattro in via Moneta; due rispettivamente in via Onisto, strada Padana verso PD e via Soldà. Controlli positivi infine in via Pieropan, nel parcheggio Bassano, in via Ragazzi del ’99, in via Paganini, in via Vespucci, in via L. Da Vinci e in via Lago di Garda

Di qui la decisione dell’amministrazione di istituire pe run altro anno il divieto di stazionamento prolungato per i mezzi della ventina di famiglie nomadi più volte controllate e sanzionate.

In caso di violazione dell’ordinanza, per i trasgressori scatta la denuncia penale e l’obbligo di immediato allontanamento dall’area.