Muore a 37 anni l’attore Gaspard Ulliel, l’Yves Saint Laurent del Cinema

L’attore francese Gaspard Ulliel, noto, tra l’altro per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio César per ‘Juste la fin du monde’, è morto all’età di 37 anni, vittima di un incidente di sci: è quanto annunciato dalla sua famiglia in una nota trasmessa alla France Presse.

“Vittima di un incidente di sci, oggi, Gaspard Ulliel è morto”; si legge nel comunicato.

Era uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Gaspard Ulliel, 37 anni, è morto mercoledì, ha detto il suo agente all’AFP. Martedì è stato ricoverato in ospedale a Grenoble, vittima di un grave trauma cranico a seguito di una collisione con un altro sciatore, all’incrocio di due piste blu nella zona di Rosière in Savoia.

Per molti, rimarrà YSL. Per altri, l’incarnazione di un giovane Hannibal Lecter affamato di fresca carne umana.

Roselyne Bachelot, ministro della Cultura francese, ha lamentato la perdita di “un immenso talento” , forgiato dalla “sua sensibilità e dall’intensità del suo modo di suonare”.

Ecco la sua filmografia

IN TV