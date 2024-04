VENETO – Il lungo inverno: piste da sci innevate su Alpi e Prealpi – Domani quota neve a 600 metri (previsioni)

Prosegue il lungo inverno in Veneto (e in mezza Europa) dopo la piccola finestra d’estate dei giorni scorsi. In tutto l’arco alpino la neve è caduta anche a basse quote, imbiancando le principali località turistiche.

Ecco alcune foto da webcam e sotto le previsioni meteo per la montagna veneta a cura dell’Arpav

Qui sotto località Faloria (pista Vitelli) nell’Ampezzano

Qui sotto Baita Campiglia (1216 metri) – Prealpi Vicentine, Pasubio

Sotto: Ossario del Pasubio – 1217 metri

Sotto: Asiago – Rifugio Base Malga Campomulo (1530 metri) – fonte Asiago.it

Evoluzione generale

Tra domenica e martedì una goccia fredda (depressione in quota), che rimarrà pressoché stazionaria in prossimità dell’arco alpino, determinerà un nuovo lieve calo termico e condizioni di moderata instabilità, con un possibile episodio di tempo anche perturbato nella tra lunedì sera e martedì mattina. Mercoledì e giovedì la goccia fredda tenderà a colmarsi garantendo un miglioramento delle condizioni, sebbene sempre in un contesto fresco per il periodo e all’interno di una circolazione debolmente ciclonica, che potrà mantenere condizioni di modesta instabilità.

Tempo previsto

lunedì 22. Nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con qualche breve schiarita, specie al mattino e sulle Dolomiti, ma anche sulle Prealpi. Da metà pomeriggio peggioramento del tempo a partire dalle Prealpi, in estensione al resto della montagna veneta con il passare delle ore. Contesto gelido in alta quota e fresco nei fondovalle.

Precipitazioni. In mattinata qualche fenomeno sparso, più probabili sulle Prealpi (20-30%), modestissime nelle valli dolomitiche (10-20%) con un po’ di nevischio intermittente sulle cime. Da metà pomeriggio in poi crescente probabilità fino a molto alta alla sera (90-100%) per precipitazioni man mano più diffuse, a tratti di moderata intensità in tarda serata. Il limite della neve, sceso sui 700/800 m nella notte si rialzo sui 1000/1100 m in giornata, prima di abbassarsi fino a 600/800 m.

Temperature. Senza variazioni significative in quota; nelle valli minime in rialzo e massime in lieve calo. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max 0°C, a 2000 m min -8°C max -5°C. Su Dolomiti a 2000 m min -7°C max -4°C, a 3000 m min -15°C max -12°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile o moderati orientali nelle valli aperte; in quota perlopiù moderati da est sud-est, a 10-25 km/h a 2000 m e 20-40 km/h a 3000 m.

martedì 23. Moderato maltempo nella notte e al mattino, con cielo coperto e precipitazioni a tratti diffuse, ma con tendenza ad attenuazione. Al pomeriggio/sera parziale attenuazione della nuvolosità e diradamento dei fenomeni, in esaurimento in serata. Contesto termico sempre freddo per il periodo, anche se leggermente meno di lunedì.

Precipitazioni. Nella notte e in parte al mattino diffuse, a tratti anche moderate (80/90%); nelle ore centrali e al pomeriggio possibili rovesci sparsi (50/60%), con eventuali ulteriori accumuli modesti; in serata generalmente assenti (10/20%); quota neve a 700/900 m nella notte e al mattino, localmente più bassa in caso di rovesci, in rialzo in giornata specie su Dolomiti. Tra lunedì e martedì potranno cadere mediamente 25-45 mm, localmente di più per rovesci, con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1400/1500 m.

Temperature. In lieve rialzo, eccetto le minime nelle valli, stazionarie, altrove registrate alla sera. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max 1°C, a 2000 m min -6°C max -4°C. Su Dolomiti a 2000 m min -6°C max -3°C, a 3000 m min -13°C max -10°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile, anche per brezze; in quota perlopiù moderati da est sud-est, a 10-25 km/h a 2000 m e 20-40 km/h a 3000 m.

Tendenza

mercoledì 24. Tempo variabile, con schiarite al mattino nonostante possibili nubi medio alte, e parziale ripresa tra le ore centrali e il pomeriggio di attività cumuliforme, localmente moderata sulle Prealpi, dove sarà più probabile qualche locale rovescio, eventualmente nevoso attorno ai 1400/1500 m, ma senza accumuli significativi. Contesto termico freddo per il periodo, con probabili gelate mattutine in caso di schiarite notturne, ma con rialzo dei valori diurni. Venti deboli settentrionali in quota, deboli a regime di brezza nelle valli.

giovedì 25. Tempo perlopiù soleggiato al mattino, parzialmente soleggiato o a tratti nuvoloso al pomeriggio per modesta attività cumuliforme, localmente moderata su Prealpi, dove non si potrà escludere del tutto la possibilità di qualche isolato rovescio, eventualmente nevoso a 1300/1400 m. Contesto termico freddo al mattino, anche con gelate su molti settori, sempre fresco per il periodo in giornata. Venti deboli occidentali in quota, a regime di brezza nelle valli.