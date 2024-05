Blitz anti-droga in Marosticana: un arresto, indagini sui frequentatori di un appartamento, chili di droga sequestrati (VIDEO)

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza ha effettuato assieme alla Polizia Locale un blitz in un’abitazione in strada Marosticana.

In tale contesto, l’attività info-investigativa e di mappatura del territorio unitamente all’approfondimento di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza hanno condotto all’esecuzione di un’operazione ad ampio raggio e all’impiego di un dispositivo di oltre 25 tra militari, appartenenti al Gruppo Vicenza e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, e agenti della Polizia Locale di Vicenza, coadiuvati dall’unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza di Vicenza e dall’elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Venezia.

I controlli effettuati hanno condotto, all’esito di una perquisizione domiciliare, al rinvenimento e al sequestro di oltre 3,3 kilogrammi di marijuana. Difatti, l’intervento è stato eseguito mentre, all’interno di un appartamento, dal quale provenivano forti odore di marijuana, una donna era intenta a confezionare dosi di sostanza stupefacente che sarebbero state destinate verosimilmente al mercato cittadino di Campo Marzo e delle zone del centro storico.

La sostanza si presentava contenuta sia in grosse buste, del peso variabile dagli 800 gr. ad oltre 1 kg, ovvero già suddivisa in dosi di circa 15 grammi, pronte per essere distribuite nel circuito territoriale dello spaccio. Inoltre, i militari hanno sottoposto a sequestro 2.200 euro circa in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio realizzata, nonché vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

In ragione di quanto emerso, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato del soggetto di origini nigeriane per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito della medesima operazione, sono state identificate numerose persone e avventori degli immobili oggetto di ispezione e perquisizione, la cui posizione sarà esaminata nelle prossime ore.