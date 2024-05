Italiani bloccati nello Yemen: ci sono anche veneti, Zaia in contatto con la Farnesina

Attualmente, quindici cittadini italiani si trovano bloccati sull’isola di Socotra nello Yemen, dopo essere giunti con l’unico volo settimanale proveniente da Abu Dhabi. A causa del conflitto in corso nel paese, il gruppo è incerto su come poter fare ritorno a casa. “Non abbiamo notizie, siamo nel buio totale”, affermano gli italiani, tra cui un residente di Brescia, che ammettono di aver compiuto una scelta rischiosa decidendo di visitare una meta in una zona a rischio a causa del prolungarsi del c

Il Presidente della Regione del Veneto è in contatto con la Farnesina per contribuire a risolvere la delicata situazione in cui un folto gruppo di italiani, tra i quali vari veneti, si trova nell’isola di Socotra, nello Yemen, dalla quale riferiscono di non riuscire a rientrare per la cancellazione, a loro dire inspiegabile, di tutti i voli.

“Ricevuta la notizia da uno dei nostri concittadini veneti – informa il Governatore – ho contattato il Ministero degli Esteri, dal quale ho ricevuto la rassicurazione che sono state attivate le procedure del caso. E’ auspicabile – aggiunge il Presidente – che il volo di rientro possa essere attivato tra qualche giorno”.

Fino alla risoluzione del problema, il Presidente veneto rimarrà in contatto con la Farnesina per seguire l’evolversi della situazione.