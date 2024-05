VENETO – Accoltella la moglie che fugge in strada e chiede aiuto: arrestato 40enne, immediatamente scarcerato

Un uomo di 40 anni, originario di Cuba e già noto alle autorità, è stato arrestato dai Carabinieri ad Abano Terme per aver accoltellato la moglie, che è fuggita in strada per chiedere aiuto. L’aggressione è avvenuto la sera del 30 aprile ed è stato resa pubblica oggi. La vittima, una donna italiana di 46 anni, è stata portata in ospedale con ferite alla testa e alle braccia che richiederanno 20 giorni di cure per guarire. I vicini della donna hanno allertato le forze dell’ordine dopo averla vista correre fuori casa in cerca di aiuto. Il coltello utilizzato nell’aggressione, con una lama lunga 25 centimetri, è stato sequestrato dai militari. Il giudice oggi 2 maggio ha convalidato l’arresto con immediata scarcerazione e la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa.