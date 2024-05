VENETO – Coda di maltempo: crolla un argine, esonda torrente, abitazioni isolate (VIDEO)

Nelle prime ore, di venerdì 17 maggio, il Muson dei Sassi è esondato in località Rustega a Camposampiero per la rottura di un argine.

Squadre dei vigili del fuoco con soccorritori fluviali alluvionale del comando di Padova, Vicenza, Belluno, Venezia si sono portati su posto, evacuando alcune abitazione rimaste isolate. In arrivo un mezzo anfibio dal comando di Verona e personale e mezzi di pompaggio anche dai comandi dell’Emilia Romagna. Le operazioni di soccorso vengono coordinate dal comandante provinciale Giuseppe Lomoro.

Il dispositivo di soccorso del comando dei vigili del fuoco di Padova è stato rinforzato con il raddoppio dei turni.