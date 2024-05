Trovato il corpo di un uomo nell’Adige

Durante i numerosi interventi effettuati a Verona da parte dei vigili del fuoco a partire dalla tarda serata di mercoledì per l’allerta meteo (si calcola una cinquantina di interventi), è stato recuperato il corpo di un uomo nella zona del Boschetto. Sono in corso accertamenti per identificarlo e verificare se si tratti della persona che la scorsa settimana si era gettata nell’Adige per sfuggire alla polizia dopo un tentato furto al bar nei giardini dell’ex Arsenale. (nella foto: l’elicottero dei vigili del fuoco alla ricerca dell’uomo che si era gettato nell’Adige per sfuggire alle forze dell’ordine)