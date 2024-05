VENETO ALLAGATO, VICENTINO PIÙ COLPITO: ESONDAZIONI A CHIAMPO E A ISOLA- CROLLA UN PONTE A MALO (VIDEO E FOTO)

Vigili del fuoco al lavoro in tutta la regione per il maltempo che da ieri mattina ha colpito il Nord Italia e il Veneto. Richieste di soccorso soprattutto per allagamenti, smottamenti e piante pericolanti. Nella provincia di Verona eseguiti dalla mezzanotte 60 interventi per danni d’acqua, particolarmente interessata la zona di San Bonifacio e Soave dove sono intervenuti anche i sommozzatori di Vicenza per degli automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso. Padova, eseguiti in provincia 60 interventi: particolarmente colpiti i comuni di Montagnana e Casale di Scodosia. Una frana ha invaso la strada dietro la Rocca di Monselice.

Vicenza, eseguiti 71 interventi per danni d’acqua smottamenti, 35 in attesa. Smottamenti e frane nella zona alto vicentino.

Rovigo: 26 interventi effettuati, nessuno in coda.

Treviso: 15 interventi effettuati, nessuno in coda.

Venezia: 52 interventi effettuati, 12 in coda.

Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con personale trattenuto in turno.

CHIAMPO:

Situazione critica a Chiampo dove è esondata la la valletta in via Fogazzaro (Arso). Intervento dei mezzi del Comune per liberare la strada dai detriti. Una frana ha interessato la strada che va da Chiampo a San Giovanni Ilarione.

Il Comune di Chiampo informa:

Le forti precipitazioni di ieri hanno messo a dura prova il nostro paese.

Fortunatamente il fiume Chiampo ha retto alla piena (2,07 metri!)

Valli esondate:

Giarella

Trona

Bevilacqua

Tosetti

Faldi

Moschini

Valnera

Frane:

Tosetti

Faldi

Flori

Motti

Vignaga costo

Gona

Faedi Cima

Menin

Mozzarei

Allagamenti:

Via Generale Dalla Chiesa

Piazza Mondelange

Via Marmi

Via Stadio

Via Pace

Via Arso

Via Trona

Via Generale Giardino

CHIAMPO – ARSO (VIDEO)

CHIAMPO VIA FOGAZZARO (VIDEO)

SOTTO: ESONDAZIONE OROLO A ISOLA VICENTINA – A Isola colpiti 1500 abitanti. 400 le abitazioni allagate

Qui sotto: una foto da Costabissara dove sono segnalati numerosi allagamenti (video e foto).

Nelle foto qui sotto: allagamenti a Malo e frana a Monselice. A seguire video di altre zone del Vicentino e del Veneto

Malo: crollo del Ponte delle Galine fra Malo e San Tomio. Crollato anche un secondo ponte a Malo nella zona di via Petrarca.

CASTELNOVO di Isola Vicentina