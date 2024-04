Dovete lavare l’auto? Attenzione: potrebbe tornare in Italia la sabbia del Sahara (anche senza pioggia)

Oltre alle temperature più elevate, si prevede che una tempesta di sabbia o almeno una nuvola di sabbia invaderà i cieli di diverse regioni italiane questo fine settimana. Anche l’Italia, come mezza Europa, sarà interessata da alta pressione sub-tropicale. Sebbene questo fenomeno fosse già stato osservato in Italia la settimana scorsa, la sabbia del Sahara dovrebbe effettivamente fare una nuova comparsa in Italia.

Il vento da sud trasporterà con sé la sabbia dal Sahara al territorio italiano e grandi quantità di questo materiale torneranno a circolare nella massa d’aria. Di conseguenza, il cielo dovrebbe, durante questo episodio sabbioso, cambiare colore e virare all’ocra-arancio. Sabato il velo nuvoloso si depositerà. Domenica dovrebbe essere ancora più importante. Si prevede che la qualità dell’aria subirà effetti in diverse regioni.

Le previsioni meteo dell’Arpav

Evoluzione generale

La pressione in aumento garantirà, fino a domenica, giornate con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato e progressivo rialzo delle temperature che raggiungeranno valori ben superiori alla media del periodo. Da lunedì correnti a curvatura leggermente ciclonica, associate a una saccatura atlantica in avvicinamento, potranno determinare un aumento della nuvolosità.

Il tempo oggi

giovedì 4

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo poco o parzialmente nuvoloso per qualche cumulo, senza precipitazioni. Temperature in ripresa rispetto a mercoledì. Venti in quota deboli/moderati occidentali; in pianura moderati da sud-ovest sulle zone centro-occidentali, da sud-est lungo la costa e sulla pianura limitrofa.

Tempo previsto

venerdì 5. Cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi basse, e foschie nelle ore più fredde, in pianura e nei fondovalle e cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Prevalentemente in aumento.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali. In pianura variabili nella prima metà della giornata, dalle ore centrali in prevalenza da ovest sulle zone interne e dai settori meridionali lungo la costa.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Previsione Altezza Onde

sabato 6. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo nubi basse in pianura nella prima metà della giornata e qualche velatura nel pomeriggio in montagna. Probabili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In ulteriore rialzo.

Venti. In quota in prevalenza deboli occidentali; altrove deboli o temporaneamente moderati, a regime di brezza nelle valli, sulla fascia pedemontana e lungo la costa.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

domenica 7. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno; nelle ore più fredde non escluse locali riduzioni della visibilità in pianura. Temperature ancora in aumento.

lunedì 8. Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta nel corso della giornata. Temperature ancora prevalentemente in aumento, salvo diminuzione in quota e nei valori massimi in prossimità della costa.