Lignano – A fuoco hotel: ci sono intossicati

Un grosso incendio è divampato oggi all’Hotel Marina Uno a Lignano Riviera. Le fiamme sarebbero divampate dal bar Newport vicino all’hotel e in poco tempo hanno avvolto l’edificio arrivando al tetto. In pochi minuti hanno distrutto il tetto in legno della struttura. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Un’altissima colonna di fumo si è levata ed era visibile anche a chilometri di distanza. Due persone sono state soccorse. Rimaste intossicate, sono state portate in ospedale