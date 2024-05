VENETO – Giovane travolto, trascinato e ucciso da un’auto: un indagato

La Polizia locale di Verona sta conducendo indagini sulla morte di un 19enne di Bussolengo (Verona), investito e trascinato da un’automobile che poi è fuggita, nel quartiere di Veronetta, la scorsa notte.

Secondo gli investigatori, l’incidente sarebbe avvenuto dopo un’aggressione, in cui è stata minacciata anche l’uso di un coltello, da parte di un gruppo di tre giovani, tra cui la vittima.

Dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, risulta che a bordo dell’automobile fossero presenti quattro persone. Potrebbe essersi trattato di un incontro per l’acquisto di stupefacenti. Il conducente, preso dal panico, avrebbe ingranato la marcia per fuggire dall’aggressione, mentre il 19enne è rimasto attaccato alla portiera del passeggero per alcuni metri, cadendo poi a terra dopo aver urtato un paletto lungo la strada.

Sul luogo dell’incidente, le pattuglie hanno trovato il giovane a terra, soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato all’ospedale di Borgo Trento, dove è deceduto poco dopo. Alcuni testimoni hanno visto una vettura grigia fuggire, successivamente individuata sulla Strada Bresciana.

Gli agenti sono riusciti a leggere la targa attraverso le telecamere, sequestrando l’auto e fermando il conducente, un 24enne veronese. Attualmente, è indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso; la magistratura sta valutando le altre posizioni coinvolte.