Molti residenti della Bassa Veronese, Vicentina e Padovana hanno alzato gli occhi al cielo ieri, non senza qualche preoccupazione. Sulle campagne imperversava un tornado che ha attraversato le zone di Roveredo di Guà e Montagnana. Le immagini sono impressionanti anche se l’evento atmosferico estremo non ha, per fortuna, causato grossi danni