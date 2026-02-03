CRONACAVENETO
3 Febbraio 2026 - 18.01

Veneto – Sciando fuori pista provoca una valanga: denunciato

REDAZIONE
Uno sciatore è stato denunciato per disastro colposo per aver provocato una slavina dalla larghezza di circa 20 metri sciando fuori pista. Lo rende noto Ansa Veneto.

Lo sportivo, tra l’altro, è stato salvato da una squadra della Polizia di Stato del servizio di soccorso piste e sicurezza in montagna. L’intervento rientra nelle disposizioni della questura di Belluno a cui fanno capo i comprensori sciistici di Cortina, Arabba, Falcade, Selva di Cadore e Palafavera. Qui, quotidianamente, gli operatori della Polizia di Stato del servizio di soccorso piste e sicurezza in montagna prestano il loro servizio dando ausilio nella evenienza in cui vi siano persone da soccorrere, a seguito di scontri o di cadute autonome. Il loro servizio è anche finalizzato ad una attenta attività di prevenzione, volta a far sì che gli sciatori indossino il casco, abbiano con sé l’assicurazione e rispettino le fondamentali regole prudenziali legate a questa bellissima attività sportiva. Il questore di Belluno, Roberto Della Rocca, ha deciso di dotare i comprensori sciistici di una serie di banner nei quali, in lingua inglese e italiana, sono indicate le regole fondamentali che ogni sciatore deve rispettare.

