Stagione invernale positiva a Cortina d’Ampezzo

La stagione invernale di Cortina d’Ampezzo (Belluno), dove si scia fino al primo maggio, si chiuderà in modo positivo.

Il dato emerge dai dati della locale Associazione degli Aalbergatori, basati sull’analisi elaborata da H-Benchmark che, prendendo in esame l’arco temporale compreso tra inizio dicembre e metà marzo, ha evidenziato un’occupazione media consolidata del 64% con picchi importanti soprattutto in occasione delle feste comandate o di eventi di particolare richiamo.

Tra questi il lungo weekend dell’8 dicembre (94%), alla notte di Capodanno (tra il 90 e il 95%) passando per il sold out siglato a fine gennaio quando la Conca ha ospitato le Gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile.

Anche il periodo di Carnevale (10-24 febbraio) è andato bene (74,3%) e le previsioni per la Settimana Santa sono incoraggianti. Merito delle recenti abbondanti nevicate che hanno imbiancato le Dolomiti facendo recuperare alla destinazione oltre 6 punti percentuali in appena dieci giorni.

Guardando invece alla distribuzione geografica degli ospiti, è evidente come sia cresciuta la quota di stranieri. A fronte di un 59,7% di clienti italiani, la presenza complessiva di visitatori provenienti dall’estero è stata altrettanto ragguardevole: 40,3%, in crescita del 3,2% sull’anno precedente, una tendenza che si è peraltro intensificata nella seconda metà di febbraio (46% contro 54% di italiani). Tra le nazionalità più rappresentate, ancora una volta gli statunitensi l’hanno fatta da padroni (7,6%), seguiti da britannici (4,6%), tedeschi (2,4%), australiani (2,1%) e brasiliani (1,8%). ANSA VENETO