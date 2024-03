Giormata Regionale per i Colli Veneti: centinaia di eventi per celebrare le colline venete

Prima domenica di Primavera: è questa la data da segnare in agenda per celebrare il patrimonio collinare della regione. La terza edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti si svolgerà, infatti, domenica 24 marzo in tutte le Colline delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona.

Tutto questo grazie all’iniziativa di Regione del Veneto che l’ha istituita ufficialmente con Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021, primo firmatario il Consigliere regionale Marco Zecchinato, e attuata dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto.

«L’iniziativa nasce dalla consapevolezza della presenza, nella nostra regione, di un immenso patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche. E un patrimonio di questa entità va valorizzato adeguatamente attraverso la messa in rete. L’appuntamento di domenica lo ribadirà, attraverso un ricchissimo parterre di eventi concomitanti – spiega il consigliere regionale Marco Zecchinato – Al di là della norma, la Giornata regionale per i Colli Veneti è il risultato di un lavoro partito da tempo, che ha coinvolto centinaia di realtà diverse: le aziende del territorio, i Comuni e soprattutto le Pro Loco. Attualmente, queste realtà sono state aggregate in dodici gruppi territoriali, i cosiddetti “ambiti collinari”: zone contraddistinte da paesaggi unici e produzioni tipiche, con propri prodotti DOC, DOCG e IGT. In alcuni casi, fanno parte della Rete Natura 2000. In altri, addirittura del patrimonio Unesco, o ne hanno avviato il percorso per il riconoscimento. In sintesi, la Giornata Regionale per i Colli Veneti accende un faro permanente su queste aree, inserite anche negli obiettivi strategici dei documenti di programmazione regionale. Il passo successivo sarà far diventare i Colli Veneti un vero prodotto culturale e turistico, sempre con grande attenzione alla sostenibilità, con riferimento all’Agenda ONU 2030».

«Ringrazio il consigliere Zecchinato per aver profuso un grande impegno che è servito a rendere questa bella Giornata, nel corso degli anni, sempre più partecipata. – prosegue l’assessore regionale al Territorio e Cultura Cristiano Corazzari – Questo, grazie anche al lavoro capillare, portato avanti nei territori, dalle Pro Loco e dal mondo del volontariato. Desidero ringraziare anche tutto il Consiglio regionale che ha voluto, in modo assolutamente trasversale, promuovere e licenziare la Legge regionale n. 25 del 2021, che ha istituito la Giornata regionale per i Colli Veneti. Come Giunta regionale, ben volentieri, abbiamo subito reso operativa la normativa per raggiungere l’obiettivo di promuovere e valorizzare i dodici gruppi territoriali in cui si suddividono i Colli Veneti che racchiudono una parte profonda, identitaria e autentica della nostra Regione. Sono particolarmente fiero del fatto che i Colli Veneti, con le loro numerose eccellenze sotto il profilo artistico, culturale, storico ed enogastronomico, sono riusciti a mantenere la propria identità, adattandola alle esigenze della modernità. Si è riusciti a dare vita a numerosi eventi di promozione, registrati nella piattaforma di Unpli, a Padova, Treviso, Verona e Vicenza, per far conoscere e riscoprire le nostre zone collinari e le loro numerose eccellenze».

«A nome di UNPLI Veneto ringrazio la Regione del Veneto per la fiducia che, ancora una volta, ha riposto nelle Pro Loco – conclude Bruna De Agostini, Presidente Provinciale Unpli Verona e componente Giunta Regionale Unpli – Clou della giornata sarà l’appuntamento di Soave che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di tutte e 12 le aree collinari per dare una panoramica completa delle eccellenze offerte dai Colli Veneti. Alle ore 11.00, in particolare, ci sarà un momento istituzionale che vedrà anche la speciale partecipazione della nota presentatrice Adriana Volpe. Un appuntamento durante il quale verranno premiati i vincitori del contest fotografico “Colli Veneti in un click” che da quest’anno verrà suddiviso per stagioni, al fine di dare una panoramica completa della bellezza delle nostre colline».

E domenica 24 marzo saranno davvero numerosi gli eventi che animeranno le Colline delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. In programma visite guidate, aperture straordinarie di luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, spettacoli, incontri, mercatini, ma anche eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle aree coinvolte dal progetto, per un totale di oltre 200 modi diversi di festeggiare le aree collinari del Veneto.

La volontà è dunque quella di dare vita ad un evento diffuso, creando un calendario unico di manifestazioni organizzate da Pro Loco, Comuni, Associazioni, operatori sociali ed economici dei territori interessati, allo scopo di diffondere la consapevolezza e coinvolgere le comunità alla promozione dei colli, delle loro tradizioni, del particolare contesto paesaggistico e naturale che li rende unici.

Tutte le iniziative in programma, infatti, sono volte a valorizzare la collina veneta, favorendo la conoscenza del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, delle culture e delle tradizioni tipiche, oltre che promuoverne lo sviluppo sostenibile nell’ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari.

Elenco completo di tutti gli eventi (suddivisi per provincia): https://www.unpliveneto.it/2024/02/21/scopri-gli-eventi-dei-colli-veneti-per-provincia-2024/#1637063034280-f809adf9-bda9

I colli veneti:

● Colli Euganei

● Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

● Montello e Colli Asolani

● Colline del Garda

● Colline Moreniche

● Colline della Valpolicella

● Colline della Valpantena

● Torricelle

● Colline dell’est veronese

● Colli Berici

● Colline delle Prealpi Vicentine

● Colline della Pedemontana