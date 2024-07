Arabba, paradiso ciclistico

Arabba è la porta d’accesso ai passi leggendari delle Dolomiti, un paradiso ciclistico senza pari dove le salite epiche che hanno scritto la storia del ciclismo si fondono con la bellezza mozzafiato dei panorami alpini regalando esperienze davvero indimenticabili.

Mountain bike, e-bike o bici da strada: Arabba incarna l’essenza stessa della bicicletta in montagna e per i ciclisti in cerca di avventure questa è certamente una meta imperdibile, ricca di itinerari unici dove ogni pedalata diventa un viaggio all’insegna della scoperta e di emozioni autentiche. Passo Pordoi, Passo Campolongo, Passo Falzarego, Valparola, Giau, Fedaia e Sella: sono questi i percorsi che ogni anno attraggono ciclisti da tutto il mondo desiderosi di testare le proprie abilità su terreni iconici.

L’estate ciclistica di Arabba ha offerto ed offre inoltre una serie di appuntamenti davvero eccezionali, con eventi di richiamo internazionale diventati ormai dei veri e propri cult che possono essere goduti in totale sicurezza grazie all’attenta organizzazione e alla chiusura del traffico.

DOLOMITES BIKE DAY

Sabato 22 giugno si è svolta la Dolomites Bike Day: un anello di 52 km nella natura e un dislivello complessivo di 1.370 m bike-only (chiusura al traffico 8.30-14.30). Un evento non competitivo, gratuito e aperto a tutti, con la possibilità di pedalare con una bici muscolare oppure per i meno allenati una a pedalata assistita.

Sono stati 13.000 le presenze in quella giornata speciale

SELLARONDA BIKE DAY

sabato 7 settembre non prendete impegni ed organizzatevi per la 19a edizione del Sellaronda Bike Day, la grande festa della bici dedicata agli appassionati ma anche alle famiglie e ai bambini che si snoda per 53 km sulle strade di una “classica” per i ciclisti, il Giro dei Quattro Passi: Campolongo, Gardena, Sella e Pordoi. L’ingresso nel percorso è libero, ma Arabba rappresenta il luogo di partenza (e di arrivo) migliorere per chi vuole vivere le Dolomiti in piena libertà e godere di splendidi panorami senza il rumore (e i gas di scarico) di automobili e moto: durante la manifestazione infatti i passi attorno al gruppo Sella saranno chiusi al traffico.

Per coloro che volessero passare una settimana all’insegna del cicloturismo, appuntamento da non perdere il sabato successivo 14 settembre con la cronoscalata Arabba-Passo Pordoi, evento ciclistico non competitivo che dai 1.602 mt del paese porta fino ai 2.239 mt del celebre Passo. Una sfida contro il tempo tra le più iconiche che vede gli amanti della bicicletta affrontare 9,2 km, 33 tornanti e 637 mt di dislivello al cospetto delle maestose cime dolomitiche.