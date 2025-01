The Who in concerto a Padova: unica data nel Nord Italia il 20 luglio 2025

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo Imagine Dragons, Iron Maiden, Marco Mengoni, Cesare Cremonini e Zucchero, un nuovo grande nome si aggiunge alla già straordinaria stagione musicale dello Stadio Euganeo di Padova: The Who. La leggendaria band britannica farà tappa in Italia per sole due date, e la prima sarà proprio nella città veneta, il 20 luglio 2025.

L’estate padovana si conferma tra le più ricche di sempre per gli eventi live: dopo il doppio appuntamento con gli Imagine Dragons (18 e 19 giugno), Zucchero (28 giugno), Cesare Cremonini (8 luglio), Iron Maiden (13 luglio) e Marco Mengoni (17 luglio), il palco dello Stadio Euganeo ospiterà Roger Daltrey e Pete Townshend, pronti a regalare ai fan uno spettacolo indimenticabile.

A due anni dalla loro esibizione al Firenze Rocks 2023 con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, i The Who tornano in Italia per una performance che si preannuncia carica di energia e storia, con una scaletta che attraverserà decenni di successi e brani intramontabili.

Biglietti in vendita dal 5 febbraio

I titolari di carta Mastercard potranno accedere alla prevendita esclusiva a partire da lunedì 3 febbraio alle ore 11:00, tramite il portale www.priceless.com/music. La vendita generale partirà invece mercoledì 5 febbraio alle ore 12:00.

The Who: una leggenda del rock

Formati a Londra nel 1964, i The Who sono tra le band più influenti della storia della musica. Con album iconici come Tommy (1969), Who’s Next (1971) e Quadrophenia (1973), hanno rivoluzionato il rock, mescolando energia travolgente, sperimentazione sonora e testi generazionali. Celebri per le loro esibizioni dal vivo, hanno segnato un’epoca con il carisma di Daltrey e Townshend e il loro stile inconfondibile, diventando fonte d’ispirazione per intere generazioni.

Dopo oltre 60 anni di carriera, The Who continuano a scrivere la storia della musica e il concerto di Padova sarà un’occasione unica per vivere dal vivo la magia di una delle band più iconiche di sempre.