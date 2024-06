Due veneti su tre andranno in vacanza quest’estate

È quanto emerge da un’indagine sui consumi estivi condotta nell’ultima settimana di maggio da Confcommercio Veneto e Unioncamere Veneto, su un campione di 600 residenti in Veneto di tutte le età e provenienti da tutte e sette le province. Più di sei persone su dieci (64%) hanno dichiarato che viaggeranno durante il periodo estivo per trascorrere le ferie: più di una su quattro sceglierà una meta in Veneto; due su tre andranno fuori regione; una su tre si recherà all’estero. Il principale criterio di scelta delle vacanze è “la tranquillità, qualità di vita, relax e ambiente salutare”, indicato da oltre due persone su tre.

Il Veneto si conferma una destinazione di valore per la varietà e completezza delle proprie mete: il 43% opterà per il mare, che rimane la prima scelta per le vacanze; il 33% sceglierà la montagna; il 14% visiterà città d’arte; il 10% preferirà i laghi. Anche la scelta dell’alloggio è diversificata: gli hotel sono in testa con il 29%, seguiti dalle seconde case o abitazioni di amici con il 22%, dai bed & breakfast con il 20%, dagli appartamenti in affitto turistico con il 15%, da altre opzioni con il 12% e dagli ostelli con il 2%. Per quanto riguarda i canali di prenotazione, l’online domina con il 73% delle preferenze.