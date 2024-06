Cortina Skiworld estate 2024 a prova di bike

A Cortina l’emozione di essere al cospetto di alcune delle vette più belle delle Dolomiti è il carburante di ogni avventura in bici. A giugno inizia una nuova stagione da vivere su due ruote: il territorio concentra nel raggio di pochi km tutto ciò a cui ambisce un rider, dalle piste al bike park, fino ai noleggi.

Gli impianti di risalita di Cortina Skiworld consentono di evitare i dislivelli più impegnativi, mettersi alla prova in quota e testare trail e single trail immersi nella spettacolare natura delle Dolomiti. Tanti gli impianti che trasportano le biciclette: in area 5 Torri Lagazuoi ci sono la seggiovia 5 Torri (dall’8 giugno al 6 ottobre) la seggiovia Fedare (dal 2 luglio al 15 settembre) e Cortina Skyline (dal 29 giugno all’8 settembre); al Faloria l’omonima funivia (dal 15 giugno al 29 settembre), al Cristallo la seggiovia Rio Gere-Son Forca, ad Auronzo la seggiovia Taiarezze – Malon. In zona Tofana (dall’8 giugno al 29 settembre) si può portare la propria due ruote sulle seggiovie Tofana Express, Pié-Tofana-Duca d’Aosta, Duca d’Aosta-Pomedes, Gilaldon-Roncato e (dal 14 giugno al 29 settembre) sulla cabinovia che porta da Cortina a Colfiere e infine a Col Druscié.

La chiave di ingresso per questo territorio dalla vocazione “biker friendly” è il Cortina Bike Pass, una card versatile, che si può acquistare per un giorno o per tre giornate. In alternativa c’è la SuperSummer Card, in versione giornaliera o estesa su 3, 4, 5 o 7 giornate, che copre tutta l’area di Dolomiti SuperSummer, con la sua proposta Dolomiti Bike Galaxy, che include 400 percorsi per mountain bike, strade panoramiche, enduro, trails, freeride e downhill. Tutto intorno, a Cortina, i biker trovano ad attenderli 500 km percorribili, tracciati panoramici in alta quota tra alpeggi e baite, discese per gli amanti del freeride, itinerari più rilassanti e adatti alle famiglie.

Adrenalina nel park

A partire dal 14 giugno 2024, si potrà sperimentare l’ebrezza delle discese lungo il Cortina Bike Park Dolomiti, che dal 2023 ha visto collaborare i due versanti – Tofana-Freccia nel cielo e Ista – per unire i tracciati e ampliare l’offerta con 6 nuovi percorsi, raggiungendo i 31 km di sentieri e i 4000 metri di dislivello. Al park la novità della stagione 2024 è a Col Druscié, dove saranno inaugurati due nuovi percorsi downhill. Il primo, Lucifer, è estremamente tecnico e impegnativo, una sfida lanciata a chi ama le discese ripide, le curve strette e gli ostacoli naturali.

Non è un caso se proprio qui, il 20 e 21 luglio, si disputeranno i Campionati Italiani della specialità downhill. Per i debuttanti invece è stato realizzato Cortinaline, che parte da Colfiere e scende a valle con un percorso panoramico che si dipana in larghe curve. Le attrezzature complete – bike e protezioni – per il downhill si possono noleggiate alla partenza della seggiovia Gilardon-Roncato. Tutte le novità su Instagram: cortinabikeparkdolomiti

Esperienze in sella

Faloria Cristallo_Sono vari i percorsi che si snodano in quest’area. Il Bike trail Mietres Freeride parte dalla stazione a monte della funivia Faloria e si sviluppa in discesa verso Rio Gere. Da qui prosegue sulla strada regionale del passo Tre Croci in direzione dell’agriturismo Brite de Larieto, per poi piegare verso Mietres. Sempre dal Monte Faloria parte l’anello Cortina-Faloria-Cristallo, 21 km di sola discesa in mountain bike. Giunti a Rio Gere si risale con la seggiovia fino a Son Forca e da qui si percorre la Val Padeon. Ci si immette nella Ciclabile delle Dolomiti per rientrare verso il centro di Cortina.

Mountain Bike in Tofana_La cabinovia Cortina-Freccia nel Cielo “punta” comodamente verso Col Drusciè: da qui si scende lungo la strada sterrata in direzione Pie Tofana fino al sentiero 410 verso il Passo Posporcora, oppure verso la seggiovia Pie Tofana per poi risalire verso Pomedes. Un percorso alternativo permette di raggiungere, da Col Druscié la strada per il lago Ghedina, scendendo sui pendii che in inverno si trasformano in piste da sci, e quindi tornare a Cortina da Socrepes, oppure proseguire ancora fino a Fiames e Pian de ra Spines.

5 Torri-Giau_Un paesaggio fatato accoglie i ciclisti: per raggiungerlo ci si mette alla prova su salite e discese tecniche. All’arrivo delle seggiovie 5 Torri e Fedare si inforca la bici per percorrere i percorsi MTB dell’area, come il 5 Torri Freeride, il Bike Trail Averau e il Bike Trail Super Panorama.

Misurina_Con l’impianto Col de Varda si raggiunge il rifugio omonimo, e da qui i laghi di Misurina e d’Antorno, specchi d’acqua romantici dove prendere il sole. A Misurina si può arrivare anche seguendo il sentiero ‘Casera Maraia’ che porta alla ciclabile. I più esperti potranno puntare verso il rifugio Città di Carpi o perfino le Tre Cime di Lavaredo, superandole per arrivare al rifugio Auronzo e da lì tornare alla partenza della seggiovia.

Auronzo_Dal monte Agudo, raggiunto con gli impianti, inizia una cavalcata che offre preziosi scorci sulle Tre Cime di Lavaredo e le Dolomiti di Auronzo. È una discesa a tratti tecnica, che costeggia in parte la rotaia del Fun Bob e sfocia poi in pendenze più morbide. Dalla partenza del Fun Bob chi lo desidera può prendere il sentiero verso la Val Da Rin, fino al bivio che a sinistra porta al rifugio Auronzo, e a destra – per i più allenati – prosegue in direzione Pian dei Buoi, e da lì eventualmente al rifugio Ciareido. Il ritorno segue lo stesso percorso a ritroso.

Inseguendo la verticalità: Climb&Ride

Un’avventura da vivere con le guide alpine, unendo arrampicata, via ferrata e naturalmente MTB. Dopo un’impegnativa risalita lungo le vie ferrate o le maestose pareti di roccia della valle ampezzana si può provare l’ebrezza del freeride con la propria mountain bike, che nel frattempo verrà portata in vetta. Si conquista la cima innalzandosi con la forza delle braccia e poi si scende in velocità, sperimentando l’emozione di una discesa su ruote. La formula perfetta per chi ama scoprire la montagna da tante prospettive diverse.

Un tour in sella a Cortina

In giornata si possono esplorare tutte le aree più belle di Cortina, riunite in un solo percorso, grazie agli impianti di risalita. Si parte alle 9 di mattina, dal centro: con la funivia Faloria si sale al rifugio – con la scusa di un buon caffè – e si scende fino a Rio Gere, da qui si attraversa la strada e ci si accomoda sulla seggiovia in direzione Son Forca, ai piedi del Monte Cristallo. All’arrivo possiamo lanciarci in discesa fino ad Ospitale, incontrando la ciclabile Cortina-Dobbiaco, che ci riporta verso il centro. In località Verocai si scende per raggiungere lo stadio del ghiaccio, e appena dietro, la cabinovia Freccia nel Cielo. In pochi minuti siamo a Col Druscié, dove si inforca la bici per la discesa mozzafiato fino a Pié Tofana. Nuova salita in funivia, questa volta per andare al Rifugio Duca d’Aosta e ridiscendere lungo la pista Tofanina. Superate le malghe di Fedarola, si incrocia la strada che porta al Passo Falzarego, e si pedala in salita fino a Bai de Dones. Caricate le bici sulla seggiovia, ci si ritrova al rifugio Scoiattoli, con vista sulle 5 Torri. Da qui si ridiscende fino a Cianzopé, e da lì a Pezié de Parù. Attraversando la strada del Passo Giau si prosegue fino al lago d’Ajal e al borgo di Mortisa. Da qui basta seguire le indicazioni per il centro di Cortina.

Tappa Campionato italiano Downhill, 20-21 luglio

Un weekend per dimostrare nervi saldi, equilibrio e coraggio, doti indispensabili per scendere in volata dai pendii del nuovo percorso Lucifer, inaugurato quest’estate a Col Druscié, a Tofana – Freccia del Cielo. Il 20 e 21 luglio la conca Ampezzana ospita i prestigiosi Campionati Italiani di Downhill: i migliori specialisti nazionali si sfideranno sui percorsi specialmente studiati dai trail builders di Dolomiti Bike Company in accordo con Sport inside A.S.D. Maggiori info al seguente link.