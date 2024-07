Tutti a Chioggia! Inizia la Sagra del Pesce (85a edizione)

Dal 12 al 21 luglio 2024 – Corso del Popolo, tutte le sere dalle 18:30

La Sagra del Pesce di Chioggia, nata nel 1938, è uno degli eventi folkloristico-gastronomici più attesi del Veneto. Questa festa celebra i sapori del mare e della laguna, riscoprendo le tradizioni dei pescatori locali. Per dieci sere, nella splendida cornice del centro storico di Chioggia, potrete degustare piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni. Tra le delizie proposte troverete il “saor”, il fritto misto con polenta, le “bibarasse in cassopipa”, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce. In tutto il centro sono attivi gli stand con le migliori specialità di pesce. (fonte: pagina FB Sagra del Pesce di Chioggia).

Cicchetterie

Davanti Ottica Frescura – TRE EMME S.S. AGRICOLA

Davanti Chiesa San Francesco – SOC.AGR. CLODIA

Davanti BPER Banca – O.P. I FASOLARI

Parcheggi

Durante la Sagra del Pesce di Chioggia, i parcheggi saranno organizzati per garantire una gestione efficiente del flusso di visitatori:

Parcheggio a Val da Rio: Disponibile un’area di sosta presso Val da Rio (area antistante ASPO), servita da una navetta gratuita. La navetta farà fermate a Borgo San Giovanni per prelevare i turisti e li porterà fino alla rotonda del Museo Civico Fuori Le Mura, all’inizio della zona ZTL.

Disponibile un’area di sosta presso Val da Rio (area antistante ASPO), servita da una navetta gratuita. La navetta farà fermate a Borgo San Giovanni per prelevare i turisti e li porterà fino alla rotonda del Museo Civico Fuori Le Mura, all’inizio della zona ZTL. Parcheggi per disabili: I disabili muniti di apposito tagliando potranno parcheggiare gratuitamente nella zona ZTL in Riva Canal Lombardo e San Domenico.

I disabili muniti di apposito tagliando potranno parcheggiare gratuitamente nella zona ZTL in Riva Canal Lombardo e San Domenico. Servizio navetta: Disponibilità: Dalle ore 18:00 alle ore 24:30/1:00 nel periodo dal 12 al 21 luglio. Bus urbano con pedana: Disponibile un bus urbano con pedana per disabili, con una capacità di 16 posti a sedere e circa 50 posti in piedi. Frequenza delle corse: Navette ogni 15-20 minuti da Val da Rio con fermate intermedie a Borgo San Giovanni e arrivo alla rotonda del Museo Civico Fuori Le Mura.



Spettacoli

Ogni sera dalle ore 21:30, nel palco allestito in Corso del Popolo, potrete assistere gratuitamente agli spettacoli.