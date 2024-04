Una Montagna di Libri: oltre 7.000 partecipanti a Cortina

Con oltre 7.000 partecipanti, più di 30 eventi in presenza e ospiti da dicembre a marzo, si attesta il successo di Una Montagna di Libri, la festa internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo, giunta alla 29/a edizione invernale.

“Questa edizione, per il quindicesimo anno consecutivo – commentano in una nota gli organizzatori – è quella dei grandi scrittori italiani e del mondo.

Cortina d’Ampezzo è sempre più una capitale della letteratura e delle idee nelle Alpi”.

Oltre quaranta gli ospiti tra scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti della cultura e della musica.

Tra gli incontri di maggiore successo quello con Sylvain Tesson, narratore francese per la prima volta a Cortina, Michael Cunningham, Premio Pulitzer, il fotografo americano dei climbers Jim Herrington, Emanuele Trevi che a Cortina ha portato il romanzo “La casa del mago”; Cecilia Sala, autrice di “L’incendio”, reportage sulle nuove generazioni di Afghanistan, Iran, Ucraina; Marco Paolini, sul Vajont, e poi grandi scrittori italiani, come Caterina Bonvicini, Giovanni Montanaro, Antonio G. Bortoluzzi, e uno speciale con la letteratura del mondo, con un ricordo della poetessa ucraina Victoria Amelina tenuto dallo scrittore colombiano Héctor Abad Faciolince.

La 30/a edizione della rassegna è prevista da luglio a settembre; nel frattempo si terrà “Accadde a Cortina”, un progetto di “segnaletica culturale e letteraria” per le Dolomiti, che porterà le storie di scrittrici e scrittori in installazioni permanenti, raccontando a residenti e turisti l’identità cosmopolita della Valle d’Ampezzo, e che sarà ufficialmente presentato nelle prossime settimane.