Ubriaco alla guida fa un incidente: donna ferita, denunciato 22enne vicentino

I servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Bassano del Grappa si sono

ripetuti anche durante lo scorso weekend, con l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in

borghese. Un 22enne di Brendola (VI), alla guida della sua utilitaria, percorrendo la via Vittoria nel Comune di Mussolente, è andato a collidere contro un’altra vettura che viaggiava regolarmente nella propria carreggiata. Sottoposto ad accertamento alcolemico, il conducente dell’utilitaria è risultato positivo con un tasso oltre il limite consentito. La conducente dell’altro veicolo coinvolto, una 55enne di Mussolente, ha riportato lievi lesioni. L’uomo, invece, è stato deferito alla Procura di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica e la sua patente di guida è stata ritirata.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione/repressione di illeciti legati agli stupefacenti, sono

stati conseguiti i seguenti risultati: