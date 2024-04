VENETO – Terribile schianto: muore motociclista di 35 anni

Grave incidente lunedì 29 aptile a Verona, dove un motociclista ha perso la vita.

Intorno alle 13, due veicoli sono entrati in collisione all’incrocio tra Via Chioda e Via Torricelli, con esito fatale per la vittima, un uomo di 35 anni impiegato in Via Torricelli. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, che sono giunti con un’auto medica e un’ambulanza infermierizzata, non è stato possibile salvare la vita della persona coinvolta.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per indagare sulle cause dello stesso e per gestire il traffico stradale.