Mostra documento falso, ma le impronte digitali lo smascherano: arrestato latitante

Il Giornale di Vicenza riporta dell’arresto ai danni di Sasa Jeremic, 45 anni, cittadino serbo, fermato l’altra notte dagli agenti delle volanti che hanno eseguito un ordine di carcerazione risaliente all’ottobre del 2019. L’uomo era stato condannato a diciotto mesi per ricettazione. L’uomo è stato denunciato anche per aver utilizzato una carta d’identità slovena contraffatta.

Jeremic era stato controllato ieri notte alle 3 assieme ad altre tre persone, attardatesi fuori da un bar in via Divisione Julia oltre la chiusura. L’uomo ha mostrato subito un certo nervosismo ma non ha opposto resistenza. Il documento sloveno inizialmente sembrava autentico, ma qualcosa ha insospettito l’equipaggio del 113, decidendo quindi di accompagnare Jeremic negli uffici di viale Mazzini, dove è stato identificato tramite impronte digitali.

Risaliti all’identità dell’uomo, è stato scoperto l’ordine di carcerazione. A quel punto Jeremic ha ammesso l’acquisto del documento falso ed è stato accompagnato al carcere Dal Papa a San Pio X per espiare la colpa.