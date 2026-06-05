Montecchio M. – Nuovo CdA per l’Ipab La Pieve: Tessari presidente

I.P.A.B. “La Pieve”, nominato il nuovo CdA: il presidente è Claudio Tessari

Il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise, ha provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. “La Pieve” per il quinquennio 2026-2031.

Il nuovo presidente, che succede a Alessandro Testolin, è Claudio Tessari, medico di base in pensione di Montecchio Maggiore, coadiuvato dai consiglieri Maria Margherita Meggiolaro (vicepresidente), Fabiola Iselle, Michele Bozzetti e Maurizio Valente.

La Giunta comunale ha voluto incontrare il nuovo CdA e il personale presso la casa di riposo, per esprimere il pieno sostegno al prezioso lavoro di assistenza in favore degli anziani ospiti della struttura.

«Gli operatori sanitari svolgono una missione, più che un lavoro – sottolinea il sindaco Parise –. Portano avanti un compito impegnativo, votato ad accompagnare gli ospiti negli ultimi anni della loro vita. Ecco perché, come Amministrazione comunale, li dobbiamo ringraziare a nome dell’intera cittadinanza. Auguro al presidente Tessari e al CdA di svolgere al meglio l’importante attività di indirizzo e coordinamento che sono chiamati a realizzare».

«Durante l’incontro tutti gli addetti dell’I.P.A.B. hanno presentato i loro profili professionali. Un modo per sottolineare che ognuno di loro è importante per assicurare la qualità dei servizi che caratterizza “La Pieve”», afferma Elisa Maule, assessore alle politiche ed interventi sociali e alle politiche socio sanitarie.

«Ringrazio l’Amministrazione comunale e il CdA per la fiducia accordatami – dichiara il presidente Claudio Tessari –. Mi impegnerò affinché ogni ospite si senta accolto, ascoltato e curato nel rispetto della dignità della persona. Espleterò questo mio compito con l’aiuto di tutto il personale, che invito a fare squadra assieme al CdA. Mi metterò in ascolto e a disposizione degli ospiti, delle famiglie e del personale»