Mondo – Coppia in quarantena scappa da hotel e viene arrestata

OLANDA

Le autorità olandesi hanno messo una coppia in isolamento in un ospedale dopo il loro tentativo di fuggire da un hotel dove sono stati messi in quarantena i passeggeri positivi al Covid-19 provenienti dal Sudafrica.

I fuggitivi, uno spagnolo di 30 anni e una portoghese di 28 anni, sono stati arrestati domenica dalla polizia di frontiera olandese su un aereo all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

“Abbiamo sentito che le persone avevano lasciato l’hotel, purtroppo, anche se gli era stato detto di rimanere lì. Quindi abbiamo dovuto agire e arrestarli”, ha detto Robert van Kapel all’AFP, portavoce della polizia di frontiera all’aeroporto di Schiphol.