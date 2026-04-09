Arrestata donna per spaccio di cocaina

Operazione della Polizia Locale Nordest Vicentino, che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di

una donna sorpresa mentre, in via Cartiera a Lugo di Vicenza, spacciava cocaina. L’intervento è il risultato di un’attività investigativa condotta con discrezione dagli agenti, che per diversi giorni hanno effettuato appostamenti in abiti borghesi nella zona, già oggetto di segnalazioni dei residenti per attività sospette. Nel corso del servizio, gli operatori hanno notato movimenti sospetti riconducibili ad una possibile attività di spaccio. Il controllo è scattato nel momento in cui la donna è stata colta in flagranza mentre stava dando ad un uomo due involucri contenenti cocaina, ricevendo 160 euro. Immediatamente i due sono stati fermati dagli agenti che recuperavano la droga appena venduta e i soldi.

La donna è stata quindi condotta presso gli uffici di via Rasa 9 a Thiene e sottoposta a perquisizione

personale, che ha consentito di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Le successive verifiche, estese anche a casa della sospettata, hanno portato al rinvenimento di

altri 29 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 35 grammi, oltre a un bilancino di

precisione e 1.200 euro in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. La donna è stata quindi arrestata. Dopo la convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Vicenza la donna, D.R. 38enne della zona, è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

L’acquirente della sostanza è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza per la detenzione per uso

personale di sostanze stupefacenti.

