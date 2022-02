Maxi sequestro di 45 chili di droga destinata allo spaccio in città: 2 arresti

A seguito di serrate indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano e un cittadino serbo entrambi incensurati.

In particolare, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno sequeatrato 45 chili di marijuana e hashish, destinata al mercato locale e non solo. A seguito delle attività di indagine i finanzieri

del Nucleo PEF di Vicenza hanno individuato due appartamenti uno a Vicenza e l’altro a Chioggia, del cittadino serbo.

Il garage di pertinenza dell’abitazione vicentina veniva utilizzato dal cittadino serbo, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per

nascondere significativi quantitativi di droga che, in un secondo

momento, venivano distribuiti ai pusher di zona che, a loro volta, rivendevano al dettaglio alla platea di consumatori (prevalentemente area di Campo Marzo, via Gorizia e viale Milano, ma non solo), nonché in altre

aeree della provincia veneziana. Nell’altro appartamento di Chioggia, un italiano, collegato ad una ditta di trasporti, nascondeva altri della stessa droga.

Le operazioni di perquisizione hanno fatto rinvenire ben 45 chili di droga: in particolare a Vicenza 14,5 Kg. di marijuana ed 1,5 Kg di hashish mentre a Chioggia 20 Kg. di hashish e 9 Kg di marijuana. I due sono stati arerstati in flagranza per reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti