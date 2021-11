Mattarella: “Le manifestazioni No Green Pass stanno aumentando i contagi”

Ieri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’Assemblea dell’Anci, manifestando i suoi timori riguardo le manifestazioni No Green Pass e il conseguente aumento dei contagi Covid. “In queste ultime settimane le manifestazioni, non sempre autorizzate, hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l’attacco recato al libero svolgersi delle attività” ha detto il Presidente, aggiungendo poi “Accanto alle criticità per l’ordine pubblico, sovente con l’ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anti-Covid, hanno provocato un pericoloso incremento dei contagi”.

Mattarella ha poi rimarcato la saggezza e la volontà di ripresa mostrate in queste settimane dall’Italia, sottolineando l’importanza di prevenire e contrastare le ulteriori insidie derivate dai nuovi contagi.