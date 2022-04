Mascherine, Crisanti: “Non proteggono più dal virus”

L’equilibrio della pandemia “è ancora molto instabile, perché la protezione del vaccino non è duratura. Si paga il prezzo di 150 decessi al giorno in Italia, il Sars-Cov2 è la maggiore causa di morte e ha un costo sociale elevato”. E’ quanto afferma il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia all’Università di Padova, che come ormai insiste da diverse settimane chiede una inquadratura diverse per la fase pandemica con riferimento anche al tema della protezione delle vie aeree. Il 20 aprile il ministero della Salute deciderà se confermare lo stop all’obbligo di mascherina al chiuso sancito dal primo maggio o se prolungarlo. “I contagi ormai si sono stabilizzati a circa 70mila al giorno a livello nazionale – prosegue l’esperto – . Numeri importanti, che l’uso della mascherina non è più in grado di contenere se non in una percentuale tra il 15% e il 20%, perché la variante Omicron ha un indice di trasmissibilità tra 12 e 15 e poi non tutti usano questa protezione al chiuso, alcuni la portano male e altri non sempre. Le misure di contenimento servono a poco, bisogna cambiare politica e proteggere i fragili”.