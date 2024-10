Crisanti: “Sarei disponibile alla candidatura. Facile fare meglio di Zaia”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Andrea Crisanti ha smentito durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1 le voci riguardanti una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Veneto. “Non l’ho mai detto, lo smentisco,” ha chiarito, specificando però: “Ho solo detto che sarei disponibile”.

Alla domanda se si candiderebbe in caso di primarie, Crisanti ha risposto: “Dipende, non ne ho mai parlato con Elly Schlein”. Commentando una possibile sfida con l’attuale governatore Luca Zaia, ha affermato: “Zaia non ha fatto assolutamente nulla, sarebbe facile fare meglio di lui”. Quanto a un’alleanza con Matteo Renzi, ha concluso: “Non ho nessun pregiudizio nei suoi confronti”.