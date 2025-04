Donazzan (FdI) sui dazi: “Con Trump bisogna dialogare”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“No a un’escalation e a misure di ritorsione: non sono utili, soprattutto nei confronti di Paesi amici con cui intratteniamo solidi rapporti economici e relazioni politiche fondamentali. È il caso degli Stati Uniti, partner strategico per l’Italia e per l’Europa”.

Così si è espressa Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Industria del Parlamento europeo, intervenendo da Vinitaly.

“Negli stand di Vinitaly – ha proseguito Donazzan – si percepisce un clima di moderata preoccupazione. Il settore vitivinicolo italiano, tuttavia, resta solido e competitivo, con una forte capacità attrattiva sui mercati internazionali. Con oltre 46 miliardi di euro di export, il vino rappresenta uno dei principali comparti del made in Italy, e il mercato statunitense è tra i più rilevanti”.

“Non possiamo sottovalutare l’impatto di eventuali dazi, ma allo stesso tempo non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla paura, in particolare in un comparto che ha dimostrato grande resilienza come quello del vino. Il presidente Giorgia Meloni ha già dichiarato la propria volontà di intraprendere ogni sforzo possibile, attraverso relazioni diplomatiche e mediazione, per abbassare i toni e lavorare alla riduzione delle tariffe. L’obiettivo – ha concluso Donazzan – deve essere quello di arrivare a una piena assenza di dazi, promuovendo una zona di libero scambio, come già auspicato dal ministro Urso nel novembre 2022”.