Maratona di Halloween all’Odeon

Dolcetto o scherzetto? Ma perché non una bella serata al cinema, invece, naturalmente all’insegna del brivido? A proporla è il Cinema Odeon di Vicenza, che per domenica 31 ottobre dalle 20.45 fino al primo mattino organizza una speciale “Halloween Horror Night” sfoderando un poker di capolavori: “Shining – Extended Edition” di Stanley Kubrick in apertura; “La cosa” di John Carpenter alle 23.30; “Carrie – Lo sguardo di Satana” di Brian De Palma all’1.40; e infine “La notte dei morti viventi” alle 3.30 di George A. Romero.

L’evento è realizzato grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il Bando Cultura 2021, nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”, vinto dal Cinema Odeon, che per l’occasione si cimenta in una maratona horror mai sperimentata prima d’ora nella sua storica sala, la più longeva d’Italia, aperta fin dal 1907. E lo fa con un menu decisamente allettante, selezionato da Enrico Ladisa e Denis Lotti su misura per gli amanti del genere o per chi abbia voglia di provare un “brivido d’autore”.

Piatto forte della serata sarà senza dubbio “Shining”, diretto nel 1980 da Kubrick e proposto all’Odeon nella versione estesa americana di 144 minuti, quindi con 24 minuti di scene inedite, naturalmente con Giancarlo Giannini a prestare la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Jack Torrance, interpretato da Jack Nicholson. Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, “Shining” è stato prodotto dallo stesso Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

La pellicola di Carpenter, a seguire, nel 1982 aprì la strada al genere alien-horror, mentre quella di De Palma, nel 1978, portò per la prima volta sul grande schermo un racconto di King. Infine, per chiudere la maratona horror in bellezza (cinematograficamente parlando, s’intende), il più classico e imitato zombie-movie, datato 1968 e firmato da Romero.

L’ingresso è vietato ai minori di 14 anni. Il biglietto unico speciale per i quattro film è di 8 euro ed è acquistabile presso la cassa del Cinema Odeon oppure online al link https://odeonvicenza.18tickets.it/. Per accedere alla serata, come per ogni spettacolo all’Odeon, è necessario esibire Green Pass, tampone negativo o esenzione.