Maltempo nel Vicentino: Vigili del Fuoco al lavoro nella notte, a Brendola la situazione più critica per una frana di 50 metri

VICENZA, 3 GIUGNO – Dalla serata di ieri, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi per far fronte alle criticità provocate dal maltempo che ha interessato il territorio vicentino.

Le richieste di soccorso riguardano principalmente allagamenti di abitazioni e sedi stradali, oltre a interventi per alberi e rami pericolanti a causa delle forti raffiche di vento.

Le maggiori criticità si registrano nel comune di Brendola, dove temporali intensi e precipitazioni abbondanti hanno causato disagi alla viabilità, in particolare una frana di circa 50 m di lunghezza ha coinvolto via Dante Alighieri, rendendo necessaria la chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale.