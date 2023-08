Chi possiede una mail o un dominio di Aruba sta incontrando problemi nelle ultime ore. La situazione di down è iniziata all’incirca alle ore 16.30 di giovedì 31 agosto e alle 18.15 non era ancora risolta. L’azienda non ha ancora dato spiegazioni sulle motivazioni dei problemi. A rilevare la situazione in tempo reale vi è il sito downdetector che indica problemi nell’accesso alla mail, alla PEC o a siti gestiti da server Aruba.