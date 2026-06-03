CRONACAVENETO
3 Giugno 2026 - 10.09

Magazzino in fiamme: 3 intossicati (FOTO)

NIcoletta Ugolini
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MARENO DI PIAVE, TREVISO, 3 GIUGNO – Le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso sono intervenute intorno poco dopo le 1 di questa notte a Mareno Di Piave (Treviso) per un incendio di un magazzino di un negozio di elettrodomestici: 3 persone sono rimaste leggermente intossicate, dopo essere state tratte in salvo dai vigili del fuoco locali accorsi sul posto che hanno anche evitato il propagarsi delle fiamme e circoscritto l’incendio. I Vigili Del Fuoco con l’ausilio dell’autoscala hanno anche messo in salvo due persone rimaste bloccate sul terrazzo dell’appartamento posto sopra il magazzino.
Sul posto presente anche il Suem 118 di Treviso.

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