L’Università di Vicenza incontra le imprese

Ritorna l’appuntamento con “Incontriamo le Imprese”, il ciclo di visite aziendali organizzate dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza e Confindustria Vicenza, in collaborazione con gli Atenei di Padova e Verona.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti dei corsi di laurea con sede a Vicenza e prevede la possibilità di effettuare visite aziendali ad alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio, scoprire l’organizzazione del loro ciclo di produzione e i fattori strategici della loro competitività, ma anche confrontarsi con le imprese su temi oggi di grande rilevanza per lo sviluppo delle aziende, e dunque anche per quello che sarà il percorso futuro degli studenti.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 25 marzo, presso la Faresin Formwork (Breganze), punto di riferimento nella produzione e progettazione di casseri e casseformi metalliche specifiche per edilizia, dove gli studenti avranno l’opportunità di approfondire quali sono le caratteristiche di una PMI innovativa e certificata.

L’appuntamento successo sarà a mercoledì 30 marzo presso la sede dell’azienda vinicola Cielo e Terra, a Montorso, per scoprire cosa significa essere un’azienda B-Corp e in che modo la sostenibilità può essere un asset strategico per la competitività.

Venerdì 8 aprile, invece, sarà la volta del Gruppo Socomec, a Isola Vicentina, specializzato in soluzioni per il controllo e la sicurezza delle reti elettriche a bassa tensione: in questa occasione il focus dell’incontro sarà sull’innovazione di prodotto e sull’efficienza dei processi come vantaggio competitivo.

Infine, mercoledì 13 aprile è prevista la visita a Crocco S.p.A., con sede a Cornedo Vicentino, realtà di riferimento nel settore dell’imballaggio flessibile, per un incontro focalizzato sul tema della ricerca e sviluppo e di come questo si traduce nella realizzazione di soluzioni ecosostenibili nel packaging plastico.

«”Incontriamo le Imprese” rappresenta ormai un appuntamento fisso per gli studenti dei corsi di laurea ospitati a Vicenza – sottolinea Mario Roberto Carraro, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza – e non potrebbe essere diversamente considerando lo stretto collegamento con il tessuto produttivo del territorio che da sempre caratterizza la presenza universitaria a Vicenza. Avvicinare gli studenti universitari al mondo delle imprese costituisce un’operazione di valore per gli studenti, che possono così confrontarsi direttamente con le dinamiche e gli indirizzi strategici che contraddistinguono un’azienda di successo, ma anche per le imprese del territorio, che oggi più che mai hanno la necessità di essere attrattive verso i giovani talenti, facendo conoscere la propria eccellenza e le prospettive di carriera che possono offrire».

«Rinnoviamo anche quest’anno questa importante partnership in favore degli studenti affinché possano toccare con mano cosa vuol dire fare imprese oggi – spiega Lara Bisin, Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega al Capitale Umano -. Purtroppo, le nuove generazioni hanno avuto poche possibilità di conoscere l’industria moderna la quale, con evoluzioni come quelle della lean production e dell’industry 4.0, è in grado di superare ampiamente quei pregiudizi e falsi miti con cui spesso si pensa alla manifattura. È importante, dall’altra parte, che le aziende aprano le porte agli studenti dell’università della nostra provincia e raccontino la propria eccellenza, come hanno fatto le quattro bellissime imprese che partecipano a questa iniziativa».

Per gli studenti la partecipazione è gratuita e aperta agli scritti di qualsiasi corso di laurea con sede a Vicenza, indipendentemente dall’anno di frequenza, previa iscrizione online e fino ad esaurimento dei posti disponibili: per ogni visita sono ammessi infatti gruppi con un numero massimo di partecipanti variabile, ma compreso tra le 20 e le 30 unità.