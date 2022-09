L’Università di Padova cerca posti letto per studenti a Vicenza – Info

Anche per la sede di Vicenza l’Università di Padova cerca posti letto per studenti e studentesse. Per aderire all’iniziativa, alla quale il Comune di Vicenza partecipa come partner esterno per la diffusione dell’informazione dell’avviso, c’è tempo fino al 17 settembre.

Soggetti pubblici e privati possono manifestare la loro disponibilità per l’acquisizione di posti letto per studenti universitari da parte dell’Università mediante l’acquisto di immobili o parte di essi, la locazione a lungo termine ultranovennale di immobili o parte di essi, altre forme di godimento, anche su base convenzionale ultranovennale di immobili o parte di essi.

La scadenza dell’avviso è fissata per il 16 settembre tramite la consegna a mano e per il 17 settembre via pec.

L’avviso e maggiori informazioni sono disponibili nel sito dell’Università di Padova.