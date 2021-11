L’Unesco adotta il primo testo globale che disciplina l’Intelligenza Artificiale:

L’Unesco ha annunciato giovedì 25 novembre di aver adottato un primo testo globale sull’etica dell’intelligenza artificiale (AI). “Le tecnologie dell’intelligenza artificiale possono essere di grande servizio all’umanità” e “tutti i paesi possono trarne beneficio” , ma “solleva anche preoccupazioni etiche fondamentali” , sottolinea nel preambolo la raccomandazione di 28 pagine, ratificata dai 193 Stati membri dell’Unesco.

C’è “la necessità di garantire la trasparenza e l’intelligibilità del funzionamento degli algoritmi e dei dati da cui sono stati formati” , perché possono influenzare “diritti umani e libertà fondamentali, uguaglianza di genere, democrazia” , continua questa organizzazione internazionale con sede a Parigi.

Frutto di un lavoro iniziato nel 2018, la raccomandazione Unesco mette in luce i valori – “rispetto, tutela e promozione dei diritti umani”, “diversità e inclusione” , promozione delle “società pacifiche” e dell’ambiente – che gli Stati membri si impegnano a rispetto. Elenca anche le azioni che i firmatari dovranno svolgere, in particolare l’istituzione di uno strumento legislativo per inquadrare e monitorare le IA, “garantendo la totale sicurezza per i dati personali e sensibili” o addirittura educando le masse su di essi.