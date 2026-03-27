Attenzione alle truffe: l’intelligenza artificiale può clonare la tua voce e quella dei tuoi cari

L’intelligenza artificiale (IA) continua a progredire e le sue capacità sono tanto straordinarie quanto potenzialmente pericolose. Se per lungo tempo l’IA è stata utilizzata principalmente come assistente personale, oggi è in grado di fare molto di più: creare immagini e video, correggere testi, generare musica… e persino clonare voci umane.

Esistono piattaforme online che permettono di clonare la voce di chiunque – da un personaggio pubblico a un amico o un familiare – partendo da una semplice registrazione. Questi strumenti, estremamente efficaci e facili da usare, possono servire a scherzi innocui in privato, ma possono anche diventare un’arma per cybercriminali malintenzionati.

Clonazione vocale: la dimostrazione del realismo

Per dimostrare quanto sia semplice e sorprendentemente realistica la clonazione vocale, alcuni esperti hanno mostrato come, partendo da una breve registrazione, l’IA sia capace di riprodurre fedelmente l’intonazione e le sfumature di una voce originale, persino per recitare testi complessi o poesie. Il risultato è spesso quasi indistinguibile dall’originale, evidenziando quanto la tecnologia sia ormai avanzata.

I rischi della clonazione vocale

Se da un lato queste piattaforme possono essere utilizzate in modo creativo o ludico, dall’altro rappresentano un rischio concreto. Hacker o truffatori possono sfruttare voci clonate per impersonare una figura pubblica o una persona cara, guadagnarsi la fiducia delle vittime e truffarle, ad esempio richiedendo denaro o informazioni sensibili.

Per proteggersi, ci sono alcune precauzioni fondamentali:

Codici di tracciamento: molte applicazioni consentono di inserire un codice univoco nei file audio generati, permettendo di dimostrare che la registrazione è falsa e risalire all’autore.

molte applicazioni consentono di inserire un codice univoco nei file audio generati, permettendo di dimostrare che la registrazione è falsa e risalire all’autore. Frasi segrete: condividere una frase speciale con amici e familiari, da pronunciare solo durante conversazioni reali, può aiutare a verificare l’autenticità della voce.

condividere una frase speciale con amici e familiari, da pronunciare solo durante conversazioni reali, può aiutare a verificare l’autenticità della voce. Diffidenza verso chiamate sospette: evitare di fidarsi di messaggi vocali o telefonate che richiedono azioni immediate o denaro, soprattutto se la voce sembra eccessivamente simile a quella di una persona conosciuta.

L’IA offre strumenti straordinari e innovativi, ma la clonazione vocale evidenzia i limiti etici e di sicurezza di queste tecnologie. È importante rimanere informati, adottare precauzioni e sensibilizzare amici e familiari sui rischi, per evitare truffe basate sulla riproduzione artificiale delle voci umane.