Lonigo, il bilancio della polizia locale: tolti 1000 punti sulle patenti in dieci mesi

La Polizia Locale di Lonigo ha comunicato i risultati delle proprie attività svolte quotidianamente nel territorio di Lonigo. Due le attività cui è stata data maggiore rilevanza: il controllo della velocità nel centro abitato e l’abbandono dei rifiuti. Il bilancio parla, nel primo caso, di 323 verbali per superamento dei limiti di velocità, 56 per velocità pericolosa, circa 1000 punti complessivi decurtati e 38 patenti ritirate; nel caso dei rifiuti invece si parla di 78 verbali elevati contro cittadini, a fronte degli appena 24 dell’anno scorso.

Per quanto attiene la velocità in centro abitato, problematica molto sentita dalla popolazione stante le decine di segnalazioni agli atti, che lamentano la pericolosità del comportamento di alcuni automobilisti in decine di punti del territorio, sono stati svolti pressoché quotidianamente appositi controlli, anche in ore notturne. In particolare sono stati elevati 323 verbali per superamento dei limiti di velocità, accertata mediante strumentazione elettronica e 56 verbali per velocità pericolosa non adeguata alle condizioni ambientali e di traffico, con la decurtazione di circa 1000 punti complessivi dalle patenti di guida dei responsabili, e 38 patenti di guida ritirate, per la sospensione da parte della Prefettura per il periodo da 1 a 3 mesi. La misurazione con strumentazione avviene sia con la modalità a contestazione immediata (con lo strumento comunemente chiamato “telelaser”) sia con contestazione differita, ove non risulta possibile il fermo del veicolo in sicurezza, e vengono sempre svolti in osservanza delle stringenti regola che disciplinano tale modalità di controllo, (e che talvolta ne limitano l’efficacia a riguardo della sicurezza stradale), tra tutti la necessità del previo avviso della postazione mobile. È in itinere la richiesta alla Prefettura di Vicenza di autorizzazione al posizionamento di sistemi di misurazione della velocità in modalità fissa, che, stante una recente modifica legislativa, potranno essere previsti anche in centro abitato (precedentemente poteva essere richiesta l’autorizzazione di strumentazione fissa di misurazione velocità solo fuori centro abitati). I punti individuati dove posizionare strumentazione fissa di misurazione velocità corrispondono a zone segnalate come tratti di strada dove più spesso viene segnalato tale fenomeno e che presentano dati inerenti rilevante sinistrosità stradale, riguardanti sinistri con esiti mortali o con feriti, come la Strada per Bagnolo, il collegamento con San Bonifacio (Madonna/Lobia), il collegamento alla Stazione ferroviaria (San Vettore/Trassegno).

L’altro odioso fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti, che si verifica purtroppo quanto in aperta campagna quanto in città, e che determina, oltre che indecoro, anche situazioni di pericolosità igienico-sanitaria, di inquinamento nonché di innalzamento dei costi di servizio di gestione dei rifiuti (ogni servizio di raccolta straordinario ha un rilevante costo per il Comune, pertanto a carico della collettività), viene contrastato mediante appositi servizi di operatori di P.L. anche in abiti civili, di ispezione del materiale abbandonato, in collaborazione con la Società Utilya e con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza comunale. L’attività ha portato, nei primi 10 mesi del 2021, alla contestazione di 78 verbali per violazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, numero più che triplicato se confrontato con lo stesso dato del 2020 (24 verbali).