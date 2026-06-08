Lonigo, ecco la nuova Giunta: Benedetta Loro è vicesindaco
Il sindaco riconfermato Pier Luigi Giacomello assegna le deleghe e vara la squadra di governo. Ecco tutti i nomi e le competenze dei cinque assessori
LONIGO – A seguito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il sindaco di Lonigo Pier Luigi Giacomello ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale che guiderà la città per i prossimi cinque anni. Con il decreto n. 10 del 8 giugno 2026, il primo cittadino ha firmato l’atto di nomina dei componenti dell’esecutivo e del vicesindaco, definendo un quadro di competenze volto a dare immediata operatività alla macchina amministrativa.
L’assetto garantisce il rispetto del principio di pari opportunità di genere, distribuendo compiti strategici a volti noti e profili mirati della politica locale.
La squadra di governo e le deleghe
La carica di Vicesindaco è stata conferita a Benedetta Loro, che assume anche il ruolo di assessore alla Cultura, Eventi e Politiche giovanili. Di seguito la ripartizione dettagliata dei cinque assessorati nominati dal sindaco:
- BENEDETTA LORO (Vicesindaco)
- Competenze: Cultura; Turismo, Gemellaggi e Biblioteca; Politiche giovanili; Pari opportunità; Gestione rapporti con le Associazioni culturali; Eventi.
- ALBERTO BELLIENI
- Competenze: Programmazione e bilancio; Ecologia e Ambiente; Energie alternative e rinnovabili; Società partecipate; Teatro.
- ANGELO BUTERA
- Competenze: Urbanistica; Sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive; Commercio, artigianato e attività produttive; Sicurezza.
- EMANUELE DANI
- Competenze: Lavori pubblici; Viabilità; Servizi logistici; Arredo urbano e verde pubblico; Demanio e patrimonio; Servizi e gestioni cimiteriali; Agricoltura.
- SANDRA DE MARZI
- Competenze: Problematiche della Famiglia e Solidarietà sociale; Politiche migratorie; Politiche abitative; Pubblica Istruzione; Rapporti con le scuole materne non statali e le associazioni sociali e umanitarie; Asili Nido.
Le materie riservate al Sindaco
Il sindaco Pier Luigi Giacomello ha scelto di mantenere sotto la propria diretta giurisdizione e responsabilità alcune macro-aree fondamentali per lo sviluppo del territorio. Restano infatti in capo al primo cittadino le seguenti deleghe:
- Affari generali e Risorse Umane
- Programmazione opere pubbliche – Piano delle opere
- Sanità e Protezione civile
- Polizia locale e Sicurezza territoriale
- Sport, Associazioni sportive e Politiche giovanili dello sport
- ICT (Information and Communication Technology)
- Progetti di fusione con altri comuni, Fiera e Politiche di Area
- Politica delle Frazioni
Il provvedimento è stato ufficialmente trasmesso al Prefetto di Vicenza, al Segretario generale del Comune e ai Responsabili di settore, e la nuova composizione della Giunta sarà presentata al Consiglio comunale nella prima seduta utile, come previsto dalle normative vigenti.