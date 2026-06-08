Lonigo, ecco la nuova Giunta: Benedetta Loro è vicesindaco

Il sindaco riconfermato Pier Luigi Giacomello assegna le deleghe e vara la squadra di governo. Ecco tutti i nomi e le competenze dei cinque assessori

LONIGO – A seguito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il sindaco di Lonigo Pier Luigi Giacomello ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale che guiderà la città per i prossimi cinque anni. Con il decreto n. 10 del 8 giugno 2026, il primo cittadino ha firmato l’atto di nomina dei componenti dell’esecutivo e del vicesindaco, definendo un quadro di competenze volto a dare immediata operatività alla macchina amministrativa.

L’assetto garantisce il rispetto del principio di pari opportunità di genere, distribuendo compiti strategici a volti noti e profili mirati della politica locale.

La squadra di governo e le deleghe

La carica di Vicesindaco è stata conferita a Benedetta Loro, che assume anche il ruolo di assessore alla Cultura, Eventi e Politiche giovanili. Di seguito la ripartizione dettagliata dei cinque assessorati nominati dal sindaco:

BENEDETTA LORO (Vicesindaco) Competenze: Cultura; Turismo, Gemellaggi e Biblioteca; Politiche giovanili; Pari opportunità; Gestione rapporti con le Associazioni culturali; Eventi.

ALBERTO BELLIENI Competenze: Programmazione e bilancio; Ecologia e Ambiente; Energie alternative e rinnovabili; Società partecipate; Teatro.

ANGELO BUTERA Competenze: Urbanistica; Sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive; Commercio, artigianato e attività produttive; Sicurezza.

EMANUELE DANI Competenze: Lavori pubblici; Viabilità; Servizi logistici; Arredo urbano e verde pubblico; Demanio e patrimonio; Servizi e gestioni cimiteriali; Agricoltura.

SANDRA DE MARZI Competenze: Problematiche della Famiglia e Solidarietà sociale; Politiche migratorie; Politiche abitative; Pubblica Istruzione; Rapporti con le scuole materne non statali e le associazioni sociali e umanitarie; Asili Nido.



Le materie riservate al Sindaco

Il sindaco Pier Luigi Giacomello ha scelto di mantenere sotto la propria diretta giurisdizione e responsabilità alcune macro-aree fondamentali per lo sviluppo del territorio. Restano infatti in capo al primo cittadino le seguenti deleghe:

Affari generali e Risorse Umane

Programmazione opere pubbliche – Piano delle opere

Sanità e Protezione civile

Polizia locale e Sicurezza territoriale

Sport, Associazioni sportive e Politiche giovanili dello sport

ICT (Information and Communication Technology)

Progetti di fusione con altri comuni, Fiera e Politiche di Area

Politica delle Frazioni

Il provvedimento è stato ufficialmente trasmesso al Prefetto di Vicenza, al Segretario generale del Comune e ai Responsabili di settore, e la nuova composizione della Giunta sarà presentata al Consiglio comunale nella prima seduta utile, come previsto dalle normative vigenti.